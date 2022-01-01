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Бронислав Вроцлавский
Бронислав Вроцлавский
Bronisław Wrocławski
О персоне
Фильмография
Бронислав Вроцлавский
Bronisław Wrocławski
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Дата рождения
31 августа 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Лодзь, Польша
Биография Бронислав Вроцлавский
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Фильмография Бронислав Вроцлавский
365 дней
мелодрама
2020, Польша
3.0
Ва-банк-2, или Ответный удар
комедия, криминал
1985, Польша
7.0
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