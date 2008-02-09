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Лицом к лицу: одна из историй немецкого кино
Киноафиша Фильмы Лицом к лицу: одна из историй немецкого кино
Auge in Auge - Eine deutsche Filmgeschichte

Лицом к лицу: одна из историй немецкого кино, 2008

2008 / Германия
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Это фильм о любви к кино, фильм-путешествие в прошлое, заново открывающий 100-летнюю историю немецкого кинематографа, которая видится столь далекой, но в действительности оказывается столь близкой современности. «Лицом к лицу» отслеживает ключевые моменты истории немецкого кино. Нетленные образы проходят перед нашим взором, и мы заново переживаем эмоциональные послания классических лент. Известные деятели немецкого кино, такие как Каролине Линк, Дорис Дёрри, Том Тыквер, Вим Вендерс, Кристиан Петцольд, Андреас Дрезен и другие выбирают фрагменты из тех фильмов, которые были особенно важны для них, исследуя сущность немецкого кино.
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 9 февраля 2008
Режиссер
Михаэль Альтен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лицом к лицу: одна из историй немецкого кино 1 постер
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