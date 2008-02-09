Лицом к лицу: одна из историй немецкого кино, 2008

Это фильм о любви к кино, фильм-путешествие в прошлое, заново открывающий 100-летнюю историю немецкого кинематографа, которая видится столь далекой, но в действительности оказывается столь близкой современности. «Лицом к лицу» отслеживает ключевые моменты истории немецкого кино. Нетленные образы проходят перед нашим взором, и мы заново переживаем эмоциональные послания классических лент. Известные деятели немецкого кино, такие как Каролине Линк, Дорис Дёрри, Том Тыквер, Вим Вендерс, Кристиан Петцольд, Андреас Дрезен и другие выбирают фрагменты из тех фильмов, которые были особенно важны для них, исследуя сущность немецкого кино.

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