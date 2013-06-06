Страдающий бессонницей, 2013

После внезапной потери отца Джон Фигг возвращается в дом своего детства. Там он начинает жизнь заново со своей верной собакой Тимбером, будущей невестой Мартой и служебным повышением. Через два дня после переезда классический автомобиль его отца угоняют. Джон возвращается с работы и обнаруживает, что дом разграблен, его собака пропала, а прах его отца рассыпан по земле. Убежденный, что ограбление произойдет снова, Джон решает бодрствовать до тех пор, пока не поймает виновного. После нескольких дней без сна его тревога перерастет в паранойю, а затем и в безумие. Теперь на готов пойти на что угодно, чтобы заставить преступника заплатить…