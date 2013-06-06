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Страдающий бессонницей Страдающий бессонницей
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The Insomniac

Страдающий бессонницей, 2013

2013 / США
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

После внезапной потери отца Джон Фигг возвращается в дом своего детства. Там он начинает жизнь заново со своей верной собакой Тимбером, будущей невестой Мартой и служебным повышением. Через два дня после переезда классический автомобиль его отца угоняют. Джон возвращается с работы и обнаруживает, что дом разграблен, его собака пропала, а прах его отца рассыпан по земле. Убежденный, что ограбление произойдет снова, Джон решает бодрствовать до тех пор, пока не поймает виновного.  После нескольких дней без сна его тревога перерастет в паранойю, а затем и в безумие. Теперь на готов пойти на что угодно, чтобы заставить преступника заплатить…

  • Эдди Салазар похудел более чем на 10 килограммов ради роли Джона Фигга. 
  • Всего гримеры создали 12 разных видов макияжа, смена которых должна показывать  прогрессирование бессонницы Джона только лишь на его глазах.
  • В первый день съемок на Лос-Анджелес обрушился сильный ураган. Это замедлило производство, так как на месте съемки пропало электричество более чем на два часа.
  • У актеров не было реплик до середины второго съемочного дня.
  • Салазар импровизировал последний звонок Марте. Во время съемок режиссер Монти Миранда внес несколько поправок в сценарий, что потребовало этой новой сцены, где Джон оставляет ей голосовое сообщение, которое приводит к кульминации фильма.

В дом Джона Фигга ворвались неизвестные, похитившие важные документы и личные вещи. После этого шокирующего события Джона начинает мучать затяжная бессонница.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 31 января 2014
Премьера в мире 6 июня 2013
Возраст 12+
Режиссер
Монти Миранда
В ролях
Клэр Грант
Клэр Грант
Эдди Саласар
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Джон Херд
Джон Херд
Кит Шарабайка
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Страдающий бессонницей 2 постера
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