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Год отпуска, 2023

2023 / Великобритания
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О фильме

Расставшись с очередным ухажером, Клэр принимает предложение своего друга Бена поехать на остров Невис в Вест-Индии, который тот унаследовал от отца. Чтобы разобраться с делами, Бен просит друзей поехать с ним на неделю, однако, оказавшись в настоящем раю, они единогласно решают остаться на острове на год. Чтобы проводить время не только с удовольствием, но и с пользой, Клэр и её друзья открывают бизнес по организации свадеб, что приводит ко множеству курьёзных ситуаций. Но, быть может, Клэр или один из ее приятелей настолько вдохновятся романтической атмосферой, что сами пойдут под венец?

Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Филиппе Мартинес
В ролях
Джефф Фэйи
Джефф Фэйи
Натали Кокс
Чад Коллинз
Рэй Фирон
Евгения Ахременко
Евгения Ахременко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Год отпуска 2 постера
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Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
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