Год отпуска, 2023

Расставшись с очередным ухажером, Клэр принимает предложение своего друга Бена поехать на остров Невис в Вест-Индии, который тот унаследовал от отца. Чтобы разобраться с делами, Бен просит друзей поехать с ним на неделю, однако, оказавшись в настоящем раю, они единогласно решают остаться на острове на год. Чтобы проводить время не только с удовольствием, но и с пользой, Клэр и её друзья открывают бизнес по организации свадеб, что приводит ко множеству курьёзных ситуаций. Но, быть может, Клэр или один из ее приятелей настолько вдохновятся романтической атмосферой, что сами пойдут под венец?