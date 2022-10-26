В одной могиле с портнихой: звезду «Вечного зова» не оставили в покое после смерти

Выдающийся советский актер Ефим Копелян широкую известность приобрел после выхода фильмов «Неуловимые мстители», «Соломенная шляпка» и «Вечный зов». Именно его голос слышат зрители в закадровом тексте в картине «Семнадцать мгновений весны». Товстоногов первым дал Копеляну прозвище русский Жан Габен, отмечая талант актера при исполнении характерных ролей в театре.

Он снимался и выходил на сцену до самой смерти, хотя и испытывал проблемы со здоровьем. В 70-х годах у актера произошел инфаркт. Немного восстановившись, он решил пройти реабилитацию в санатории «Мельничный Ручей» в 1975 году. Там с ним произошел второй инфаркт, после которого 62-летний Копелян скончался. Артиста похоронили на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Но и после его смерти гениального актера не оставили в покое. Могилу несколько раз разрывали, чтобы похоронить там близких Копеляна: тещу-портниху в 1983 году, сына Кирилла в 2005 году и жену Людмилу Макарову в 2014 году.