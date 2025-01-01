По мотивам фантастического романа А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». В конце 20-х годов в Петрограде на Крестовском острове найден труп человека, похожего на инженера Гарина. Сам же Гарин сумел воспользоваться гениальным открытием ученого Манцева и сконструировал аппарат, обладающий разрушительной силой. За этим изобретением начинается опасная охота. Инсценировав гибель, он эмигрирует из России и под видом французского коммерсанта пытается завязать контакты с главой одного из европейских финансовых концернов Роллингом. Конечная цель Гарина - власть над миром...