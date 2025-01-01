Меню
Постер сериала Крах инженера Гарина
1 постер
Киноафиша Сериалы Крах инженера Гарина

Крах инженера Гарина (1973 - 1973)

Krah inzhenera Garina 18+
Год выпуска 1973
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 4 часа 20 минут

О чем сериал

По мотивам фантастического романа А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». В конце 20-х годов в Петрограде на Крестовском острове найден труп человека, похожего на инженера Гарина. Сам же Гарин сумел воспользоваться гениальным открытием ученого Манцева и сконструировал аппарат, обладающий разрушительной силой. За этим изобретением начинается опасная охота. Инсценировав гибель, он эмигрирует из России и под видом французского коммерсанта пытается завязать контакты с главой одного из европейских финансовых концернов Роллингом. Конечная цель Гарина - власть над миром...

В ролях
Олег Борисов
Олег Борисов
Эрнст Романов
Эрнст Романов
Ефим Копелян
Ефим Копелян
Владимир Татосов
Нонна Терентьева
Михаил Волков
Михаил Волков
Рейтинг сериала

0.0
6.5 IMDb
Сезоны
Крах инженера Гарина - Сезон 1 Сезон 1
1973, 4 эпизода
 
