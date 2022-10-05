Любимый злодей советских зрителей: вот чьим голосом думал Штирлиц

Его любили все — и режиссеры, и коллеги, и зрители.

Поклонники сериала «Семнадцать мгновений весны» отлично знают эпизоды, когда мысли Штирлица озвучивал закадровый голос, который невозможно забыть и спустя время. Актер Ефим Захарович Копелян даже получил за это от коллег меткое прозвище Ефим Закадрович. А государство, в свою очередь, наградило его званием народного артиста и вручило Государственную премию РСФСР.

Но на самом деле к моменту съемок шедевра Татьяны Лиозновой Копелян уже давно пользовался всесоюзными славой и любовью. Это случилось после того, как артист исполнил роль злого атамана Бурнаша в трилогии о неуловимых мстителях.

Персонаж настолько влюбил в себя зрителей своим отрицательным обаянием, что актер вместе с женой после премьеры фильма просто не могли спокойно выйти из дома — поклонники преследовали их с криками: «Смотри, Бурнаш идет!» Сам Копелян говорил, что это и есть настоящая всенародная любовь.

Лиознова сначала хотела предложить Копеляну какую-то из ролей в своем фильме, но потом обстоятельства изменились, так что ему доверили только читать закадровый текст. Но, несмотря на это, артист очень тепло вспоминал о съемках и ничуть не жалел, что так ни разу и не появился в кадре.