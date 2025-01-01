Меню
Награды и номинации Мэри Хэррон

Награды и номинации Мэри Хэррон
Каннский кинофестиваль 1996 Каннский кинофестиваль 1996
Золотая камера
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2018 Венецианский кинофестиваль 2018
Лучший фильм
Номинант
Сандэнс 1996 Сандэнс 1996
Драматургия
Номинант
Берлинале 2006 Берлинале 2006
Лучший полнометражный фильм
Номинант
