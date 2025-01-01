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Спектакль Время обнимать

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Театр в ресторане: уникальная постановка с участием известных артистов

Приглашаем вас на незабываемую театральную постановку, которая пройдет в необычном формате – прямо в ресторане! Вы станете участником действия, которое развернется вокруг вас: на барной стойке, между столиками и, конечно же, на сцене. Это не просто спектакль, а интерактивный опыт, который позволит вам почувствовать себя частью истории.

Общение с актерами после представления

После спектакля у вас будет возможность пообщаться с актерами и сделать памятные фотографии. Это отличный шанс обсудить увиденное и задать вопросы о создании постановки.

Сюжет: о браке и изменениях

Спектакль затрагивает важные темы о браке и ожиданиях, которые возникают у мужчин и женщин. Мужчины надеются, что их избранницы останутся такими же, как в день знакомства. В то время как женщины верят, что смогут изменить своих партнеров к лучшему. Однако реальная жизнь вносит свои коррективы, и оказывается, что оба партнера могут меняться, теряя свою романтическую ауру.

Вопросы о любви и необходимости

Постановка поднимает важный вопрос: а зачем мы нужны друг другу? Она заставляет задуматься о настоящих причинах, по которым люди выбирают быть вместе, и о том, как динамика отношений меняется со временем.

Не упустите шанс стать частью этой интригующей истории! Мы ждем вас на нашей постановке, где театр встречается с гастрономией, и где каждый зритель станет не просто наблюдателем, а активным участником.

Режиссер
Константин Мацан
В ролях
Петр Красилов
Петр Красилов
Александр Назаров
Александр Назаров
Наталья Рыжих
Максим Битюков
Максим Битюков
Сергей Пиоро
Сергей Пиоро

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 2000 ₽
25 сентября
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 2000 ₽
23 октября
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 2000 ₽
23 ноября
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 2000 ₽
14 декабря
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

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