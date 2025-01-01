Игорь Скобелев — опытный оперативник из районного управления полиции Санкт-Петербурга. Жесткий, прямолинейный и непримиримый к преступникам, он работает по собственным правилам, никогда не берёт взяток и не даёт спуску тем, кто перешёл черту закона. Скобелев привык действовать один и нередко использует служебное положение в личных интересах. Однако однажды это оборачивается против него: его информатор, спасая себя, обвиняет Игоря в распространении наркотиков. Руководитель отдела Лозовой ставит перед ним ультиматум — либо Скобелев становится внедрённым агентом в отдел по борьбе с организованной преступностью и ведёт расследование загадочной смерти полковника Севастьянова, либо оказывается за решёткой.