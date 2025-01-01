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Киноафиша Сериалы Информатор

Информатор (2025 - …)

Informator 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Игорь Скобелев — опытный оперативник из районного управления полиции Санкт-Петербурга. Жесткий, прямолинейный и непримиримый к преступникам, он работает по собственным правилам, никогда не берёт взяток и не даёт спуску тем, кто перешёл черту закона. Скобелев привык действовать один и нередко использует служебное положение в личных интересах. Однако однажды это оборачивается против него: его информатор, спасая себя, обвиняет Игоря в распространении наркотиков. Руководитель отдела Лозовой ставит перед ним ультиматум — либо Скобелев становится внедрённым агентом в отдел по борьбе с организованной преступностью и ведёт расследование загадочной смерти полковника Севастьянова, либо оказывается за решёткой. 

В ролях
В ролях
Денис Нурулин
Денис Нурулин
Иван Моховиков
Сергей Мухин
Антон Морозов
Дарья Осташевская
Владислав Чербаев
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA, 12 эпизодов
 
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