Живописный горнолыжный курорт в Швейцарии готовится к закрытию сезона. Туристы неспешно покидают этот чудесный уголок, начинают закрываться кафе и рестораны — мертвый сезон все ближе. Кажется, в этих местах никогда не случается ничего плохого, но это только на первый взгляд. В горах на границе с Францией орудует серийный убийца, оставляющий на местах преступлений засушенный цветок эдельвейса. Со стороны Швейцарии дело поручено капитану полиции Стеренн Пейри, которая в это же время переживает личную трагедию. С французской стороны на дело назначен детектив Буанни. Полицейским придется работать сообща, чтобы остановить цепочку ужасающих убийств.