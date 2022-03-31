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Киноафиша Сериалы Мертвый сезон

Мертвый сезон (2022 - 2022)

Hors Saison 18+
Год выпуска 2022
Страна Швейцария/Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 54 минуты
Телеканал RTS Un
Продолжительность сериала 5 часов 24 минуты

О чем сериал

Живописный горнолыжный курорт в Швейцарии готовится к закрытию сезона. Туристы неспешно покидают этот чудесный уголок, начинают закрываться кафе и рестораны — мертвый сезон все ближе. Кажется, в этих местах никогда не случается ничего плохого, но это только на первый взгляд. В горах на границе с Францией орудует серийный убийца, оставляющий на местах преступлений засушенный цветок эдельвейса. Со стороны Швейцарии дело поручено капитану полиции Стеренн Пейри, которая в это же время переживает личную трагедию. С французской стороны на дело назначен детектив Буанни. Полицейским придется работать сообща, чтобы остановить цепочку ужасающих убийств.

В ролях
В ролях
Марина Хандз
Николас Ваншыцкий
Николас Ваншыцкий
Софиан Зермани
Кларина Сьерро
Сирил Мецгер
Анна Пьери
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Мертвый сезон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
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