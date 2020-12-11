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Постер к сериалу Дикарки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Дикарки
Дикарки (2020 - …) The Wilds 16+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 15 часов 0 минут
О чем сериал

«Дикарки» — многосерийное драматическое шоу, повествующее о группе девушек-подростков, которые оказались на необитаемом острове в результате авиакатастрофы. Частный самолет падает на лагерь для девочек, расположенный на Гавайах. Весь пассажирский состав приходит в себя уже на суше, при этом экипаж бесследно исчезает. По ходу развития сюжета становится понятно, что девушки являются представительницами совершенно разных социальных слоев, конфликты между ними просто неизбежны. Кроме того, каждая героиня хранит свой маленький темный секрет, который неизбежно может повлиять на развитие событий.

Дикарки - трейлер сериала
Дикарки
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс Gretchen Klein
Дэвид Салливан
Дэвид Салливан Daniel Faber
Трой Уинбуш
Трой Уинбуш Dean Young
Рейн Эдвардс
Рейн Эдвардс Rachel Reid
София Тейлор Али
София Тейлор Али Fatin Jadmani
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дикарки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Дикарки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Amazon показал первые кадры из второго сезона «Дикарок» и объявил дату премьеры
Слушать саундтрек сериала Дикарки
Кадры из сериала
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