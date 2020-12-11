«Дикарки» — многосерийное драматическое шоу, повествующее о группе девушек-подростков, которые оказались на необитаемом острове в результате авиакатастрофы. Частный самолет падает на лагерь для девочек, расположенный на Гавайах. Весь пассажирский состав приходит в себя уже на суше, при этом экипаж бесследно исчезает. По ходу развития сюжета становится понятно, что девушки являются представительницами совершенно разных социальных слоев, конфликты между ними просто неизбежны. Кроме того, каждая героиня хранит свой маленький темный секрет, который неизбежно может повлиять на развитие событий.