Постер фильма Сталкер
Постер фильма Сталкер
7.4 Рейтинг IMDb: 7
Сталкер

Сталкер

Strange Darling 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мужчина и молодая девушка случайно встретились в баре. С каждым новым свиданием их отношения становились все более странными. И вот он гонится за ней через весь город — его руки в крови, но жажда убийства еще не отступила. Девушка ищет помощи у каждого встречного, но все, кто пытается ей помочь, умирают.

Сталкер - trailer
Сталкер  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 октября 2024
Премьера в мире 22 сентября 2023
Дата выхода
22 августа 2024 Австралия MA 15+
22 августа 2024 Азербайджан 18+
5 декабря 2024 Аргентина +16
22 августа 2024 Беларусь
30 августа 2024 Болгария
13 марта 2025 Бразилия 16
20 сентября 2024 Великобритания 18
16 января 2025 Гватемала
21 ноября 2024 Германия 16
5 декабря 2024 Гонконг
5 сентября 2024 Греция
29 августа 2024 Израиль 16
20 сентября 2024 Ирландия 16
30 августа 2024 Исландия 16 year age limit
11 октября 2024 Испания 18
13 февраля 2025 Италия 14+
22 августа 2024 Казахстан 18+
5 сентября 2024 Катар
9 января 2025 Колумбия
29 августа 2024 Лаос
4 сентября 2024 Латвия A18
5 сентября 2024 Ливан
30 августа 2024 Литва N18
19 сентября 2024 Македония
27 февраля 2025 Мексика C
26 сентября 2024 Нидерланды 16
22 августа 2024 ОАЭ TBC
16 января 2025 Панама
25 декабря 2024 Перу
30 августа 2024 Польша
23 августа 2024 США R
19 сентября 2024 Сербия o.A.
29 августа 2024 Таиланд 18
30 августа 2024 Турция 18+
5 сентября 2024 Украина
11 сентября 2024 Филиппины R-18
19 сентября 2024 Хорватия ab16/18 J.
19 сентября 2024 Черногория o.A.
5 декабря 2024 Чили 18
13 декабря 2024 Швеция
6 сентября 2024 Эстония
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $4 853 595
Производство Miramax, Electric Lady, Spooky Pictures
Другие названия
Strange Darling, Asesino serial, Séduire la mort, Сталкер, Desconhecidos, Gultā ar slepkavu, Naktis su žudiku, Ohtlik kallim, Retzakh Mi'Mabat Rishon, Sevgilim Kaç, Smrtonosni susret, Um Encontro Mortal, Переслідувач, Смртоносан сусрет, ストレンジ・ダーリン, 怪亲, 怪栗情人, 怪殺一夜情
Режиссер
JT Mollner
В ролях
Мэдисен Бити
Мэдисен Бити
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
Уилла Фицджералд
Уилла Фицджералд
Шери Фостер
Кайл Галлнер
Кайл Галлнер
Рейтинг фильма

7.4
13 голосов
7 IMDb
Цитаты
The Lady Любовь... не обязательно должна развиваться. Самая чистая, самая первобытная может обрушиться на тебя, словно волна... в одно мгновение... или за одну ночь.
Сталкер - trailer
Сталкер Trailer
