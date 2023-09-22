Мужчина и молодая девушка случайно встретились в баре. С каждым новым свиданием их отношения становились все более странными. И вот он гонится за ней через весь город — его руки в крови, но жажда убийства еще не отступила. Девушка ищет помощи у каждого встречного, но все, кто пытается ей помочь, умирают.