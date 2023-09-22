Отзывы о фильме
Мужчина и молодая девушка случайно встретились в баре. С каждым новым свиданием их отношения становились все более странными. И вот он гонится за ней через весь город — его руки в крови, но жажда убийства еще не отступила. Девушка ищет помощи у каждого встречного, но все, кто пытается ей помочь, умирают.
|22 августа 2024
|Австралия
|MA 15+
|22 августа 2024
|Азербайджан
|18+
|5 декабря 2024
|Аргентина
|+16
|22 августа 2024
|Беларусь
|30 августа 2024
|Болгария
|13 марта 2025
|Бразилия
|16
|20 сентября 2024
|Великобритания
|18
|16 января 2025
|Гватемала
|21 ноября 2024
|Германия
|16
|5 декабря 2024
|Гонконг
|5 сентября 2024
|Греция
|29 августа 2024
|Израиль
|16
|20 сентября 2024
|Ирландия
|16
|30 августа 2024
|Исландия
|16 year age limit
|11 октября 2024
|Испания
|18
|13 февраля 2025
|Италия
|14+
|22 августа 2024
|Казахстан
|18+
|5 сентября 2024
|Катар
|9 января 2025
|Колумбия
|29 августа 2024
|Лаос
|4 сентября 2024
|Латвия
|A18
|5 сентября 2024
|Ливан
|30 августа 2024
|Литва
|N18
|19 сентября 2024
|Македония
|27 февраля 2025
|Мексика
|C
|26 сентября 2024
|Нидерланды
|16
|22 августа 2024
|ОАЭ
|TBC
|16 января 2025
|Панама
|25 декабря 2024
|Перу
|30 августа 2024
|Польша
|23 августа 2024
|США
|R
|19 сентября 2024
|Сербия
|o.A.
|29 августа 2024
|Таиланд
|18
|30 августа 2024
|Турция
|18+
|5 сентября 2024
|Украина
|11 сентября 2024
|Филиппины
|R-18
|19 сентября 2024
|Хорватия
|ab16/18 J.
|19 сентября 2024
|Черногория
|o.A.
|5 декабря 2024
|Чили
|18
|13 декабря 2024
|Швеция
|6 сентября 2024
|Эстония