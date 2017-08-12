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Фильмография
Виктор Смирнов
Viktor Smirnov
Киноафиша
Персоны
Виктор Смирнов
Виктор Смирнов
Viktor Smirnov
Дата рождения
4 августа 1945
Возраст
72 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
12 августа 2017
Место рождения
Клин, СССР
Популярные фильмы
7.7
Зеркало для героя
(1987)
6.9
Не думай про белых обезьян
(2009)
5.9
В стреляющей глуши
(1985)
Фильмография Виктор Смирнов
Жанр
Все
Драма
Комедия
Фантастика
Год
Все
2009
1987
1985
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.9
Не думай про белых обезьян
Ne dumay pro belykh obezyan
комедия, драма
2009, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.7
Зеркало для героя
Zerkalo dlya geroya
драма, фантастика
1987, СССР
Онлайн
5.9
В стреляющей глуши
V strelyayushchey glushi
драма
1985, СССР
Онлайн
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