Ушла от мужа к его лучшему другу и прогадала: красотке из 80-х не позавидуешь

Очаровательная Наталья Акимова блистала во многих картинах 80-х. Она снималась в фильмах «Долгие дни, короткие недели», «Зеркало для героя», «Прорыв» и в других лентах. Личная жизнь актрисы тоже складывалась по закону киножанра — однажды из-за нее поругались два закадычных друга.

В молодые годы Акимова была замужем за артистом Андреем Краско. Он известен по сериалу «Агент национальной безопасности», фильмам «Брат» и «Блокпост». Однажды актер решил помочь своему лучшему другу Игорю Скляру, которому было нечем платить за жилье. Краско поселил у себя дома звезду картины «Мы из джаза», и так они зажили втроем. Андрей Иванович не догадывался, чем обернется его благородный поступок.

Между Скляром и Акимовой пробежала искра, которая привела к бурному роману. Когда Игорь Борисович решил финансовый вопрос, он съехал в другую квартиру, и Наталья Валентиновна последовала за ним. На почве переживаний у Краско произошел нервный срыв.

А Скляр и Акимова строили семейное гнездышко. Но их совместная жизнь складывалась непросто. Игорь Борисович не торопился звать возлюбленную в ЗАГС и заводил интрижки на стороне. Акимова закрывала на это глаза ради семьи и сына Василия.

Сегодня актеры по-прежнему вместе. Здоровье уже не позволяет 65-летнему Скляру гулять с юными барышнями, и супруга может облегченно выдохнуть. Но все равно участи Акимовой не позавидуешь.