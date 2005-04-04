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Киноафиша Сериалы Гибель империи

Гибель империи (2005 - 2005)

Gibel imperii 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 8 часов 30 минут

О чем сериал

10-серийный телевизионный мини-сериал «Гибель империи» рассказывает о работе царской контрразведки в годы Первой мировой войны. Задача главных героев, контрразведчиков — противодействие агентурным сетям иностранных разведок, которые в обстановке предреволюционных событий легко добывают ценную и секретную информацию о военных планах русского командования, об укреплениях российских войск. Сериал состоит из отдельных сюжетов, но с общими главными героями. Фильм динамичный и остросюжетный, очень интересный в историческом плане. Удовольствие зрителю доставит также работа режиссера и известных российских актеров.

В ролях
В ролях
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Марат Башаров
Марат Башаров
Александр Лыков
Александр Лыков
Александр Балуев
Александр Балуев
Мария Миронова
Мария Миронова
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Гибель империи - Сезон 1 Сезон 1
2005, 10 эпизодов
 
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