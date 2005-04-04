10-серийный телевизионный мини-сериал «Гибель империи» рассказывает о работе царской контрразведки в годы Первой мировой войны. Задача главных героев, контрразведчиков — противодействие агентурным сетям иностранных разведок, которые в обстановке предреволюционных событий легко добывают ценную и секретную информацию о военных планах русского командования, об укреплениях российских войск. Сериал состоит из отдельных сюжетов, но с общими главными героями. Фильм динамичный и остросюжетный, очень интересный в историческом плане. Удовольствие зрителю доставит также работа режиссера и известных российских актеров.