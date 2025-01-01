Меню
Киноафиша Персоны Джек Уорден Награды

Jack Warden
Оскар 1979 Оскар 1979
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1976 Оскар 1976
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972 Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Drama
Победитель
Primetime Emmy Awards 1986 Primetime Emmy Awards 1986
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985 Primetime Emmy Awards 1985
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
