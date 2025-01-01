Меню
Персоны
Джек Уорден
Награды
Награды и номинации Джек Уорден
Jack Warden
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джек Уорден
Оскар 1979
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1976
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Drama
Победитель
Primetime Emmy Awards 1986
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
