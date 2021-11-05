«Чиновница» – сериал стримингового сервиса KION от Оксаны Карас – режиссера драмы «Доктор Лиза». В центре 8-серийного проекта – чиновница регионального Министерства здравоохранения Арина Алферова в исполнении Виктории Толстогановой. Потеряв близкого человека в результате собственной халатности и пособничества местным фармкомпаниям, Арина намеревается встроиться в прогнившую из-за коррупции систему российского здравоохранения и добраться до министерского кресла, чтобы наказать всех виновников случившегося.