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Постер к сериалу Чиновница
Постер к сериалу Чиновница
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Киноафиша Сериалы Чиновница
Чиновница (2021 - …) Чиновница 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Чиновница» – сериал стримингового сервиса KION от Оксаны Карас – режиссера драмы «Доктор Лиза». В центре 8-серийного проекта – чиновница регионального Министерства здравоохранения Арина Алферова в исполнении Виктории Толстогановой. Потеряв близкого человека в результате собственной халатности и пособничества местным фармкомпаниям, Арина намеревается встроиться в прогнившую из-за коррупции систему российского здравоохранения и добраться до министерского кресла, чтобы наказать всех виновников случившегося.

Чиновница - трейлер
Чиновница
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Максим Виторган
Максим Виторган
Артем Быстров
Артем Быстров
Камиль Тукаев
Камиль Тукаев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Чиновница - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Герои Толстогановой, Виторгана и Аграновича: кто есть кто в сериале «Чиновница»
Герои Толстогановой, Виторгана и Аграновича: кто есть кто в сериале «Чиновница»
Кадры из сериала
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