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Киноафиша Сериалы Личность не установлена

Личность не установлена (2017 - 2017)

Lichnost ne ustanovlena 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 8 часов 10 минут

О чем сериал

Майор Михаил Одинцов, краса и гордость московского уголовного розыска, отправляется в провинциальный городок, чтобы расследовать нестандартное преступление. Застрелен наемный убийца, а главным подозреваемым считается местный капитан полиции Игорь Шерегеда - давний друг и сослуживец Одинцова. С первых же дней пребывания в командировке Михаил ощущает, насколько сильно ему тут не рады. Удивительное дело: бандиты устраивают круговую поруку менту! Одинцову приходится задействовать все профессиональные умения, чтобы разобраться в происшествии. По мере того, как майор продвигается расследовании, всплывает всё больше малоприятных фактов, указывающих на тесное сращивание правоохранительных органов с бандитами. Одинцов понимает, что его старый приятель Шерегеда оказался совсем нечист на руку. Вот только означает ли это, что Олег и в самом деле убийца?

В ролях
В ролях
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Юрий Ицков
Юрий Ицков
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Лаура Пицхелаури
Лаура Пицхелаури
Геннадий Смирнов
Геннадий Смирнов
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Сезоны
Личность не установлена - Сезон 1 Сезон 1
2017, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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