Майор Михаил Одинцов, краса и гордость московского уголовного розыска, отправляется в провинциальный городок, чтобы расследовать нестандартное преступление. Застрелен наемный убийца, а главным подозреваемым считается местный капитан полиции Игорь Шерегеда - давний друг и сослуживец Одинцова. С первых же дней пребывания в командировке Михаил ощущает, насколько сильно ему тут не рады. Удивительное дело: бандиты устраивают круговую поруку менту! Одинцову приходится задействовать все профессиональные умения, чтобы разобраться в происшествии. По мере того, как майор продвигается расследовании, всплывает всё больше малоприятных фактов, указывающих на тесное сращивание правоохранительных органов с бандитами. Одинцов понимает, что его старый приятель Шерегеда оказался совсем нечист на руку. Вот только означает ли это, что Олег и в самом деле убийца?