Спектакль Ложь во спасение

Идти по жизни, танцуя. Танцуя танго страсти с самой жизнью. А в финале – без капли страха станцевать танго со смертью. Не бояться любить. Не бояться правды – а если лгать, то только во спасение. Не бояться сравнений с великими.
В центре сюжета – история пожилой аристократичной дамы, которая многие годы живет в мире иллюзий, созданной из любви к своему пропавшему внуку. Чтобы оградить ее от горькой правды о том, что он вырос жестоким преступником, ее семья прибегает к помощи таинственной «Конторы по осуществлению счастливых иллюзий». Авантюрист и его юная спутница, приняв облик идеального внука и его невесты, на время поселяются в доме, чтобы разыграть трогательную сказку.
Однако искусственно созданный миф неожиданно сталкивается с подлинными, искренними чувствами. Это заставляет каждого героя задуматься о том, где грань между правдой и обманом, и что на самом деле служит спасением для человеческого сердца.
Режиссёр: Ильдар Гилязев