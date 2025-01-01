Спектакль Ложь во спасение

Меню
Ложь во спасение
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+
О спектакле

Анна Якунина и Сергей Юшкевич в спектакле «Ложь во спасение»

Идти по жизни, танцуя. Танцуя танго страсти с самой жизнью. А в финале – без капли страха станцевать танго со смертью. Не бояться любить. Не бояться правды – а если лгать, то только во спасение. Не бояться сравнений с великими.

Сюжет

В центре сюжета – история пожилой аристократичной дамы, которая многие годы живет в мире иллюзий, созданной из любви к своему пропавшему внуку. Чтобы оградить ее от горькой правды о том, что он вырос жестоким преступником, ее семья прибегает к помощи таинственной «Конторы по осуществлению счастливых иллюзий». Авантюрист и его юная спутница, приняв облик идеального внука и его невесты, на время поселяются в доме, чтобы разыграть трогательную сказку.

Конфликт и драма

Однако искусственно созданный миф неожиданно сталкивается с подлинными, искренними чувствами. Это заставляет каждого героя задуматься о том, где грань между правдой и обманом, и что на самом деле служит спасением для человеческого сердца.

Актерский состав

  • Народная артистка РФ Анна Якунина
  • Заслуженный артист РФ Сергей Юшкевич
  • Ясмин Мамаева / Мария Свирид
  • Марианна Шульц
  • Сергей Яковлев
  • Инна Пиварс / Юлия Пивень
  • Дмитрий Мальцев / Никита Манилов
  • Олег Кныш

Создатели

Режиссёр: Ильдар Гилязев

Декабрь
Январь
Февраль
Март
19 декабря пятница
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽
23 декабря вторник
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 1000 ₽
26 января понедельник
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 1000 ₽
24 февраля вторник
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 1000 ₽
30 марта понедельник
19:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 1000 ₽

