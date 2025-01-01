Меню
Сказки Пушкина
Киноафиша Сказки Пушкина

Спектакль Сказки Пушкина

Постановка
Театр Наций 12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О спектакле

Сказки Пушкина от Роберта Уилсона

В Государственном театре наций вас ждет уникальный спектакль режиссера Роберта Уилсона, известного своими экспериментальными проектами в области современного театра. Основой постановки стали сказки Александра Сергеевича Пушкина, в том числе такие шедевры, как «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о золотом петушке». Уилсон объединяет несколько известных историй в новаторском стиле, который включает элементы драматического театра, цирка, пантомимы, танца и современного искусства.

Персонажи и музыкальное сопровождение

Зрители смогут встретиться с яркими персонажами, такими как Рыбак, Кот, Царевна-Лебедь и Золотая рыбка. Музыку для спектакля создала легендарная группа CocoRosie, чей уникальный стиль фрик-фолк придает постановке особый колорит.

Искусство и исследование

Роберт Уилсон – один из крупнейших представителей театрального авангарда конца XX – начала XXI века. Его подход к созданию спектаклей сочетает в себе элементы кинематографа, пантомимы и современного танца, создавая магическое впечатление на зрителей со всего мира.

Для своей работы Уилсон провел глубочайшее исследование, изучая не только тексты сказок и их историю, но также иллюстрации и фольклорные аспекты. В результате возникли сложные визуальные образы, которые стали важными элементами постановки.

Спектакль будет интересен тем, кто ценит инновационные театральные формы и великолепие произведений Пушкина, делая его значимым событием в театральной жизни.

Режиссер
Роберт Уилсон
В ролях
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Леонид Тимцуник
Леонид Тимцуник
Александр Строев
Александр Строев
Татьяна Щанкина
Елена Николаева
Елена Николаева

Купить билет на спектакль Сказки Пушкина

Помощь с билетами
Декабрь
27 декабря суббота
18:00
Театр Наций Москва, Петровский пер., 3

Фотографии

