«Инсайт»: Рецензия Киноафиши

Самого главного глазами не увидишь…

Он ослеп и влюбился почти в один день. Ослеп, случайно ударившись головой. Влюбился, случайно коснувшись руки. Всё просто. Когда показалось, что жить больше незачем, странная женщина с длинными кудрявыми волосами вдруг оказалась рядом. Да, он никогда её не увидит: отслоение сетчатки обоих глаз – приговор суровый и обжалованию не подлежит. Но Зуеву (Александр Яценко) это уже не важно. Человеку влюбленному глаза не нужны.

Агриппина Стеклова (Надежда). Кадр из фильма «Инсайт»

А Надя (Агриппина Стеклова) его вначале просто пожалела. Решила помочь. Научить жить в темноте, на ощупь. Да, конечно, обманывала его в мелочах – ну, чтобы сложному пациенту немного полегче было. А потом что-то произошло. Странное что-то. Счастливое. И обоим стало уже не до жалости…

Александр Котт снимал «Инсайт» как кино простое, камерное, где на первом плане не режиссер с его тягой к самовыражению, а сама история и актеры. Так, во всяком случае, он говорит в своих интервью. На деле получился фильм-притча, фильм-метафора. Затасканное до дыр «любовь слепа» здесь приобретает буквальный смысл: когда Зуев влюбляется, он слепнет. Впрочем, это не единственное иносказание, которое обрастает в «Инсайте» плотью. Есть и другие. Например, «когда надежда уходит, человек погибает»…

Агриппина Стеклова (Надежда), Александр Яценко (Зуев). Кадр из фильма «Инсайт»

И совсем не важно, кто такой Зуев, как он жил раньше, почему упал и т.д. Подробности и детали «Инсайт» мало волнуют. Предельные обобщения ему интересны гораздо больше. Зуев слепнет – и тем самым как бы теряет связь с реальностью, с мелочами, бытом, со своим прошлым, в конце концов. Он обретает свободу. А Надя, хоть и любит, эту связь никак разорвать не может. Повседневность, привычка мешают ей разглядеть то, что уже давно увидел ослепший Зуев. Вот и выходит, что слеп-то как раз не он.

Агриппина Стеклова (Надежда). Кадр из фильма «Инсайт»

Но не думайте, что «Инсайт» – фильм из породы зауми, отнюдь. Он предельно лаконичен (нет ни одной лишней фразы), демонстративно повседневен, реален. Нет ни романтизации, ни пафоса. Но в этой подчеркнутой обыденности – своя эстетика. И иногда даже – своя красота. (Например, когда смотрит чуть мимо камеры преображенная любовью героиня Агриппины Стекловой…) А не отметить работу оператора Петра Духовского просто нельзя. Да, кто-то скажет, что затемненные до такой степени кадры, лица-тени – всего-навсего брак. Наверное, так и было бы в любом другом фильме. Здесь же подобные световые решения – часть стилистики. Которая, кстати, оправдана тем, что герой ничего не видит…

Кадр из фильма «Инсайт»

Ну, а теперь о самом «веселом». Фильм Александра Котта «Инсайт» выходит в прокат крайне ограниченным «тиражом». Точнее, он выходит в микро-прокат. То есть посмотреть его можно всего лишь в трех (!) залах и только в Москве. В связи с чем возникает вполне резонный вопрос: а что за фигня творится у нас в прокате? Нет, я, конечно, понимаю, что на артхаусных проектах денег не заработать. И что «Инсайт» снят не для праздношатающейся попкорновой публики. И что при всех своих достоинствах фильм вряд ли перепишет набело историю мирового кино. Но ведь почти каждый месяц в наши залы умудряются пролезать куда как более слабые представители артхауса. И хвастаются они далеко не тремя сеансами. Тогда почему вдруг «Инсайту» так «повезло»? С чего бы это, а? Кстати, с фестивальной историей у фильма все хорошо. На прошедшей Нике Александр Яценко получил приз как лучший исполнитель. Именно за роль Зуева…

Вера Алёнушкина

В прокате с 7 апреля 2016 Расписание и покупка билетов на фильм «Инсайт»