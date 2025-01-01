Пионерка или пенсионерка? В Сети вычислили возраст Нади из «Любовь и голуби», а заодно место ее работы

Над этим эпизодом плакали многие: момент, когда жизнь Кесем поделилась на до и после

Список, который нужно сохранить: Empire назвал лучшие фильмы 2025 года — другие можно не смотреть

Любимый советский фильм Вуди Аллена — о войне, но не «Иди и смотри»: впечатлил настолько, что режиссер рвется приехать в Россию

3 сезон получил невероятные 95% на RT: продолжению «Позолоченного века» придется исправить один «косяк», чтоб выбить заветную «сотку»

Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница

Финал нам только снится: «Одни из нас» не получится закончить на 3 сезоне — и фанатам игры причина явно не понравится

Люмос в подъезде, Репаро для айфона — 10 самых полезных заклинаний из «Гарри Поттера», которые облегчили бы взрослую жизнь

ИИ решил выбрать лучшую экранизацию «Мастера и Маргариты» и... сломался: Кара, Бортко и Локшин нейронку разочаровали — ругает даже Безрукова

«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен