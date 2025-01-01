Меню
Лив Ульман
Награды
Награды и номинации Лив Ульман
Liv Ullmann
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Лив Ульман
Оскар 2022
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1977
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1973
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1990
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1977
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1975
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1980
Best Actress
Победитель
