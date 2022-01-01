Цвет воздуха — красный, 1977

Убежденный марксист и утонченный скептик Крис Маркер собрал огромное количество архивных киноматериалов в сочетающем качества эссе, эпоса, энциклопедии и сна фильме о взлете и последующем упадке новых левых в 1960-1970 годах. Лестница из «Броненосца «Потемкина», американский пилот, бодро рассказывающий о том, как приятно сбрасывать напалм, Фидель Кастро, Че Гевара, Мао Цзэдун, Сальвадор Алльенде, французские коммунистические лидеры, бастующие рабочие и мятежные студенты, Пражская весна и Уотергейтский скандал.



Первая часть, «Хрупкие руки», посвящена формированию левых движений на рубеже судьбоносного 1967 года, когда революция «была в воздухе и должна была быть, как улыбка Чеширского кота», а также под влиянием войны во Вьетнаме, пробудившей утопические мечтания радикалов всех мастей по всему миру. Вторая часть, «Отсеченные руки» детализирует процесс упадка левых сил под давлением внутренних (разногласия между различными фракциями) и внешних (роль США и СССР в сохранении статуса кво в зависимых от них странах) факторов.