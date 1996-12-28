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Фильмография
Мишо Кандич
Miloš Kandić
Киноафиша
Персоны
Мишо Кандич
Мишо Кандич
Miloš Kandić
Дата рождения
28 декабря 1923
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
28 декабря 1996
Место рождения
Мионица, Сербия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.6
На грани провала
(1976)
7.7
Boom Town
(1961)
7.2
Козара
(1962)
Фильмография Мишо Кандич
6.4
Поезд на Кралево
Kraljevski voz
военный
1981, Югославия
5.9
Битва за южную железную дорогу
Dvoboj za Juznu prugu
мелодрама, военный
1978, Югославия
8.6
На грани провала
Povratak otpisanih
военный
1976, Югославия
5.1
Девятнадцать девушек и один моряк
19 djevojaka i mornar
военный
1971, Югославия
7.2
Козара
Kozara
драма, военный
1962, Югославия
7.7
Boom Town
Uzavreli grad
драма
1961, Югославия
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