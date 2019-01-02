Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марко Николич
Marko Nikolić
Марко Николич
Марко Николич
Marko Nikolić
Дата рождения
20 октября 1946
Возраст
72 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
2 января 2019
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтический герой
Популярные фильмы
7.2
Скоро будет конец света
(1968)
6.8
The Cordon
(2002)
6.7
Брат Дэян
(2015)
Фильмография Марко Николич
6.7
Брат Дэян
Brat Deyan
драма
2015, Россия / Германия
4.6
За короля и родину
Za kralja i otadzbinu
драма
2015, Сербия
6.8
The Cordon
Kordon
боевик, драма
2002, Югославия
5.8
The Courageous
Veliki transport
боевик, драма, военный
1983, США / Югославия
6.4
Поезд на Кралево
Kraljevski voz
военный
1981, Югославия
5.9
Битва за южную железную дорогу
Dvoboj za Juznu prugu
мелодрама, военный
1978, Югославия
7.2
Скоро будет конец света
Bice skoro propast sveta
драма, мелодрама
1968, Франция / Югославия
