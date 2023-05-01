Сериал «Отставник. Защита Дедова» – это продолжение истории бывшего спецназовца Сергея Михайловича Дедова. Во время очередного задания российский вооруженный отряд останавливает на границе украинских диверсантов, которые собирались совершить теракт. В одном из парней Дедов узнает своего бывшего соседа, но его запястье теперь «украшено» фашистской символикой. Вернувшись домой, Дедов устраивается инструктором в военно-патриотический клуб «Родина». У одного из своих воспитанников он видит такую же татуировку.