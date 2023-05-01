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Киноафиша Сериалы Отставник. Защита Дедова

Отставник. Защита Дедова (2023 - 2023)

Отставник. Защита Дедова 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 2 часа 30 минут
О чем сериал

Сериал «Отставник. Защита Дедова» – это продолжение истории бывшего спецназовца Сергея Михайловича Дедова. Во время очередного задания российский вооруженный отряд останавливает на границе украинских диверсантов, которые собирались совершить теракт. В одном из парней Дедов узнает своего бывшего соседа, но его запястье теперь «украшено» фашистской символикой. Вернувшись домой, Дедов устраивается инструктором в военно-патриотический клуб «Родина». У одного из своих воспитанников он видит такую же татуировку.

В ролях
В ролях
Юрий Орлов
Борис Галкин
Борис Галкин
Виталий Кузьмин
Георгий Маришин
Георгий Маришин
Юлия Рудина
Юлия Рудина
Александр Рязанцев
Александр Рязанцев
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Отставник. Защита Дедова - Сезон 1 Сезон 1
2023, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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