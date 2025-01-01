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Белый снег России
Белый снег России
Belyy sneg Rossii
18+
Напомним о выходе в прокат
биография
драма
О фильме
Сценарий фильма по собственному роману написал гроссмейстер, чемпиона СССР по шахматам Александр Котов. Лента о чемпионе мира по шахматам Александре Алехине.
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Страна
СССР
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
1980
Премьера в мире
1 декабря 1980
Дата выхода
1 декабря 1980
СССР
Производство
Мосфильм
Другие названия
Belyy sneg Rossii, Beli sneg Rusije, White Snow of Russia, Белый снег России
Режиссер
Юрий Вышинский
В ролях
Александр Михайлов
Владимир Самойлов
Юрий Каюров
Наталья Гундарева
Кристина Миколаевска
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
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