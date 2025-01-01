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Киноафиша Фильмы Белый снег России

Белый снег России

Belyy sneg Rossii 18+
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О фильме

Сценарий фильма по собственному роману написал гроссмейстер, чемпиона СССР по шахматам Александр Котов. Лента о чемпионе мира по шахматам Александре Алехине.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1980
Премьера в мире 1 декабря 1980
Дата выхода
1 декабря 1980 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Belyy sneg Rossii, Beli sneg Rusije, White Snow of Russia, Белый снег России
Режиссер
Юрий Вышинский
В ролях
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Владимир Самойлов
Юрий Каюров
Наталья Гундарева
Наталья Гундарева
Кристина Миколаевска
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
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