Ванда Сайкс
Награды
Награды и номинации Ванды Сайкс
Wanda Sykes
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Золотой глобус 2024
Best Performance in Stand-Up Comedy on Television
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Outstanding Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety or Music Program
Номинант
