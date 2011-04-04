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Постер сериала Лесник
Постер сериала Лесник
Постер сериала Лесник
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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3 постера
Киноафиша Сериалы Лесник

Лесник (2011 - 2018)

Lesnik 18+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 170 часов 0 минут

О чем сериал

Бывший спецназовец Леонид Зубов работает лесником в тайге. Вместе со своими единомышленниками он раскрывает преступления, связанные с браконьерством, незаконным предпринимательством, криминалом на вверенной ему территории, а также помогает жителям местной деревеньки Ольховки бороться с чрезвычайными ситуациями и решать личные проблемы. В Зубова влюблена сельский фельдшер Вера Большаева, что ставит его самого перед непростым вопросом - способен ли он полюбить другую женщину после трагической гибели жены.

В ролях
В ролях
Олег Штефанко
Олег Штефанко
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Анна Большова
Анна Большова
Александр Цуркан
Александр Цуркан
Владимир Тимофеев
Владимир Тимофеев
Вадим Александров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.1 IMDb
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Сезоны
Лесник - Сезон 1 Сезон 1
2011, 48 эпизодов
 
Лесник - Сезон 2 Сезон 2
2013, 48 эпизодов
 
Лесник - Сезон 3 Сезон 3
2015, 48 эпизодов
 
Лесник - Сезон 4 Сезон 4
2017, 60 эпизодов
 
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