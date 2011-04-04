Бывший спецназовец Леонид Зубов работает лесником в тайге. Вместе со своими единомышленниками он раскрывает преступления, связанные с браконьерством, незаконным предпринимательством, криминалом на вверенной ему территории, а также помогает жителям местной деревеньки Ольховки бороться с чрезвычайными ситуациями и решать личные проблемы. В Зубова влюблена сельский фельдшер Вера Большаева, что ставит его самого перед непростым вопросом - способен ли он полюбить другую женщину после трагической гибели жены.