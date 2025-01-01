Menu
Aleksandr Curkan
Aleksandr Curkan
Date of Birth
2 January 1960
Age
65 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
6.4
Specgruppa
(2007)
5.9
Breakthrough
(2005)
5.5
Bagrovyy tsvet snegopada
(2008)
Filmography
11
Films
5
TV Shows
6
Actor
11
Ot pechali do radosti
Comedy
2020, Russia
Ne govori mne «Proschay!»
Romantic
2016, Russia
Ostantes navsegda
Drama, Romantic
2015, Russia
5.2
Zvyozdy svetyat vsem
Zvyozdy svetyat vsem
Romantic
2014, Russia
Bereg Nadezhdy
Romantic
2013, Russia
Radi tebya
Drama, Romantic
2013, Russia
Lesnik
Drama, Crime, Detective
2011, Russia
Moskva. Tri vokzala
Detective, Crime
2011, Russia
5.5
Bagrovyy tsvet snegopada
Bagrovyy tsvet snegopada
Romantic, Drama, History
2008, Russia
Watch trailer
6.4
Specgruppa
Detective
2007, Russia
Watch trailer
5.9
Breakthrough
Proryv
Drama, War
2005, Russia
