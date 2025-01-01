Menu
Aleksandr Curkan

Date of Birth
2 January 1960
Age
65 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Specgruppa 6.4
Specgruppa (2007)
Breakthrough 5.9
Breakthrough (2005)
Bagrovyy tsvet snegopada 5.5
Bagrovyy tsvet snegopada (2008)

Filmography

Genre
Year
All 11 Films 5 TV Shows 6 Actor 11
Ot pechali do radosti
Ot pechali do radosti
Comedy 2020, Russia
Ne govori mne «Proschay!»
Ne govori mne «Proschay!»
Romantic 2016, Russia
Ostantes navsegda
Ostantes navsegda
Drama, Romantic 2015, Russia
Zvyozdy svetyat vsem 5.2
Zvyozdy svetyat vsem Zvyozdy svetyat vsem
Romantic 2014, Russia
Bereg Nadezhdy
Bereg Nadezhdy
Romantic 2013, Russia
Radi tebya
Radi tebya
Drama, Romantic 2013, Russia
Lesnik
Lesnik
Drama, Crime, Detective 2011, Russia
Moskva. Tri vokzala
Moskva. Tri vokzala
Detective, Crime 2011, Russia
Bagrovyy tsvet snegopada 5.5
Bagrovyy tsvet snegopada Bagrovyy tsvet snegopada
Romantic, Drama, History 2008, Russia
Specgruppa 6.4
Specgruppa
Detective 2007, Russia
Breakthrough 5.9
Breakthrough Proryv
Drama, War 2005, Russia
