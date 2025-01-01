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Елена Гольянова
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Елена Гольянова
Елена Гольянова
Дата рождения
20 августа 1964
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Популярные фильмы
6.4
Спецгруппа
(2007)
0.0
Оборванная мелодия
(2018)
Фильмография Елена Гольянова
Жанр
Все
Детектив
Мелодрама
Год
Все
2018
2007
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
Оборванная мелодия
мелодрама, детектив
2018, Россия
6.4
Спецгруппа
детектив
2007, Россия
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