Спектакль Шесть блюд из одной курицы

Смех, любовь и куриные истории!

Режиссёр Владимир Фекленко представляет яркую, динамичную постановку по пьесе Ганны Слуцки «Шесть блюд из одной курицы». Это комедия, где хорошие намерения приводят к блестящему хаосу и настоящему театральному празднику для зрителей.

Сюжет

Если сыну 40, а личная жизнь всё ещё «на паузе», у заботливой мамы остаётся только один выход — срочно вмешаться. Желательно громко, активно и без плана «Б». С этого момента спокойная жизнь заканчивается, и на сцене начинается вихрь событий.

В ход идут хитрые комбинации, неожиданные гости, стремительно меняющиеся роли. Так много поворотов сюжета, что успеть за ними можно лишь смеясь. Герои путают имена, намерения и чувства, маски меняются быстрее, чем решения. Каждая новая попытка навести порядок приводит к ещё большему хаосу. Кто здесь жених, кто случайный гость, а кто вообще не тот, за кого себя выдает — разобраться невозможно и не нужно: фарс набирает обороты.

Это комедия положений на высокой скорости: без пауз, без пошлости и без шансов остаться серьёзным. Смех накрывает волнами, а за всем этим абсурдом неожиданно проступает трогательная история о любви — чрезмерной материнской и очень человеческой.