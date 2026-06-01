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Шесть блюд из одной курицы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шесть блюд из одной курицы

Спектакль Шесть блюд из одной курицы

12+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Смех, любовь и куриные истории!

Режиссёр Владимир Фекленко представляет яркую, динамичную постановку по пьесе Ганны Слуцки «Шесть блюд из одной курицы». Это комедия, где хорошие намерения приводят к блестящему хаосу и настоящему театральному празднику для зрителей.

Сюжет

Если сыну 40, а личная жизнь всё ещё «на паузе», у заботливой мамы остаётся только один выход — срочно вмешаться. Желательно громко, активно и без плана «Б». С этого момента спокойная жизнь заканчивается, и на сцене начинается вихрь событий.

В ход идут хитрые комбинации, неожиданные гости, стремительно меняющиеся роли. Так много поворотов сюжета, что успеть за ними можно лишь смеясь. Герои путают имена, намерения и чувства, маски меняются быстрее, чем решения. Каждая новая попытка навести порядок приводит к ещё большему хаосу. Кто здесь жених, кто случайный гость, а кто вообще не тот, за кого себя выдает — разобраться невозможно и не нужно: фарс набирает обороты.

Это комедия положений на высокой скорости: без пауз, без пошлости и без шансов остаться серьёзным. Смех накрывает волнами, а за всем этим абсурдом неожиданно проступает трогательная история о любви — чрезмерной материнской и очень человеческой.

 

Режиссер
Владимир Фекленко
В ролях
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Екатерина Федулова
Екатерина Федулова
Александра Велескевич
Александра Велескевич

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Июнь
Июль
Август
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
22 июня понедельник
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1500 ₽
22 июля среда
19:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
21 августа пятница
11:30
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
15:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
18:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
29 августа суббота
18:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
18 октября воскресенье
11:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
20 октября вторник
11:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
15:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
31 октября суббота
11:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
15:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
17 ноября вторник
11:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
15:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
19 декабря суббота
13:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 1000 ₽
В других городах
Июль
Октябрь
21 июля вторник
20:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1000 ₽
4 октября воскресенье
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 1000 ₽

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