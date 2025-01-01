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Пуф, или Ложь и истина
Билеты от 1700₽
Киноафиша Пуф, или Ложь и истина

Спектакль Пуф, или Ложь и истина

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Водевильная классика в Театре Вахтангова

Театр Вахтангова приглашает на спектакль «Пуф, или Ложь и истина» — легкую, остроумную комедию по пьесе Эжена Скриба, мастера жанра водевиля. Постановка режиссера Аси Князевой наполняет классический сюжет современным звучанием, сохраняя очарование и изысканность оригинала.

О сюжете

Это история о том, как тонкая грань между ложью и правдой может привести к самым неожиданным последствиям. В центре внимания — курьезные недоразумения, ловкие интриги и стремление героев сохранить лицо, несмотря на бурю, которую они сами же создали.

Почему стоит посмотреть

  • Эжен Скриб — классик водевиля, чьи пьесы остаются актуальными благодаря динамичному сюжету и юмору.
  • Режиссер Ася Князева переносит спектакль в новые реалии, добавляя современный шарм.
  • Искрометные диалоги, захватывающие интриги и блистательная игра актеров.

Не упустите возможность насладиться тонкой комедией, где ложь и истина сплетаются в изящный танец!

Режиссер
Ася Князева
В ролях
Виталий Иванов
Олег Лопухов
Николай Романовский
Мария Волкова
Мария Волкова
Мария Бердинских

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
19:30 от 1700 ₽

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