Водевильная классика в Театре Вахтангова

Театр Вахтангова приглашает на спектакль «Пуф, или Ложь и истина» — легкую, остроумную комедию по пьесе Эжена Скриба, мастера жанра водевиля. Постановка режиссера Аси Князевой наполняет классический сюжет современным звучанием, сохраняя очарование и изысканность оригинала.

О сюжете

Это история о том, как тонкая грань между ложью и правдой может привести к самым неожиданным последствиям. В центре внимания — курьезные недоразумения, ловкие интриги и стремление героев сохранить лицо, несмотря на бурю, которую они сами же создали.

Почему стоит посмотреть

Эжен Скриб — классик водевиля, чьи пьесы остаются актуальными благодаря динамичному сюжету и юмору.

Режиссер Ася Князева переносит спектакль в новые реалии, добавляя современный шарм.

Искрометные диалоги, захватывающие интриги и блистательная игра актеров.

Не упустите возможность насладиться тонкой комедией, где ложь и истина сплетаются в изящный танец!