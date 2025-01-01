Театр Вахтангова приглашает на спектакль «Пуф, или Ложь и истина» — легкую, остроумную комедию по пьесе Эжена Скриба, мастера жанра водевиля. Постановка режиссера Аси Князевой наполняет классический сюжет современным звучанием, сохраняя очарование и изысканность оригинала.
Это история о том, как тонкая грань между ложью и правдой может привести к самым неожиданным последствиям. В центре внимания — курьезные недоразумения, ловкие интриги и стремление героев сохранить лицо, несмотря на бурю, которую они сами же создали.
Не упустите возможность насладиться тонкой комедией, где ложь и истина сплетаются в изящный танец!