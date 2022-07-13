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Золотая маска в кино: Война и мир
Золотая маска в кино: Война и мир, 2022
2022 / Россия
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О фильме
Постановка театра имени Вахтангова по знаменитому роману Льва Николаевича Толстого.
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Продолжительность
4 часа 45 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
13 июля 2022
Возраст
16+
Режиссер
Римас Туминас
В ролях
Сергей Маковецкий
Ирина Купченко
Ксения Трейстер
Евгений Князев
Юрий Поляк
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«Золотая маска в кино: Война и мир» в кинотеатрах
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