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Золотая маска в кино: Война и мир Золотая маска в кино: Война и мир
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Золотая маска в кино: Война и мир, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Постановка театра имени Вахтангова по знаменитому роману Льва Николаевича Толстого. 

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Продолжительность 4 часа 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 13 июля 2022
Возраст 16+
Режиссер
Римас Туминас
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Ксения Трейстер
Евгений Князев
Евгений Князев
Юрий Поляк
Юрий Поляк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Золотая маска в кино: Война и мир 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Кинозал ГУМа
20:30 от 1500 ₽
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Кадры из фильма Все кадры
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«Золотая маска в кино: Война и мир» в кинотеатрах

Завтра 21 сб 23 вт 26
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Золотая маска в кино: Война и мир»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
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Кинозал ГУМа Площадь Революции
2D
20:30 от 1500 ₽
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