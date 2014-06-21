Меню
Постер сериала Блиндаж
Киноафиша Сериалы Блиндаж

Блиндаж (2014 - 2014)

Blindazh 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Июль 1941 года. Идут ожесточенные бои под белорусским селом Любаши. Многие жители успевают скрыться в лесах, но некоторые оказываются прямо в эпицентре жаркой битвы. Не в силах сдержать натиск немецких войск, советская армия быстро сдает свои позиции, и фронт отодвигается дальше на восток. Ослепший после взрыва, капитан Хлебников приходит в себя в окопном блиндаже. Понимая, что шансов уйти нет, он пытается застрелиться, но его находит оставшаяся в селе Серафима. Она решает помочь раненому солдату. Вскоре к компании Хлебникова присоединяется немец-дезертир Хольц, райкомовец Демидович и Нохим, чудом выживший после массового расстрела евреев. Все участники необычной компании плохо ладят между собой, но понимая, что от их осторожности зависит жизнь Серафимы, которая с риском для жизни обеспечивает их всем необходимым, они стараются жить в мире.

В ролях
В ролях
Ирина Рахманова
Ирина Рахманова
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Федор Лавров
Федор Лавров
Сергей Угрюмов
Сергей Угрюмов
Евгений Князев
Евгений Князев
Все актеры и съемочная группа

Сезоны
Блиндаж - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
Кадры из сериал
