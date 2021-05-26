«Помогите, я уменьшил своих родителей!»: Рецензия Киноафиши

Спустя несколько лет после событий первой части («Помогите, я уменьшил свою училку!») Феликс (Оскар Кеймер) и его друзья вольготно живут в обновлённой школе. Все дети довольны, а учителя активно интегрируют новые прикольные методики в уроки. Даже фрау Шмитт-Гёссенвайн (Аня Клинг) подобрела после совместных приключений с Феликсом и стала куда внимательнее к ученикам. Но подобная идиллия скоро закончится. Сто лет назад захороненная Хильда Штекбард (Андреа Завацки) смогла снова обрести тело, у неё свои планы на то, как нужно вести процесс обучения. Кроме того, отец Феликса планирует увезти семью в Дубай, а Феликс категорически не хочет покидать родную школу и оставлять любимых друзей.

Помогите, я уменьшил своих родителей!

Экранизация детского романа Сабине Людвиг «Помогите, я уменьшил свою училку!» достаточно успешно была принята в Германии, собрав хорошую кассу. Писательница не задумывала книгу как трилогию, но немецкие продюсеры увидели в героях книги потенциал и решили продлить книгу до трилогии. В двух других частях у главного героя уменьшаются соответственно родители и друзья. Казалось бы, это крайне банальная концепция, но во второй части авторы смогли почти не потерять в литературной целостности, потеряв литературный первоисточник.

Первая часть временами уместно, а временами не очень отсылала к атмосфере волшебной школы, похожей на Хогвардс (с учётом совсем разных бюджетов и художественных задач). Вторая часть и, будем надеяться, третья, подобно «Гарри Поттеру», рассказывают о взрослеющих детях и их меняющихся потребностях. Если первая часть была откровенно детской, то теперь герои старше, старше и задаваемые вопросы. Каково должно быть влияние родителей на повзрослевших детей? Как пережить развод родителей? Оставаясь по большей части неброской фантастической комедией, фильм местами раскрывает многие важные аспекты воспитания. В частности, родители Феликса кроме физического уменьшения как будто бы стали инфантильнее, капризнее, склочнее. Теперь уже Феликсу приходится брать на себя опекунскую роль, отвечать не только за себя, но и за другого.

Помогите, я уменьшил своих родителей!

Для большего дидактизма создатели пошли на довольно интересный, но нарочитый приём: некоторые сцены фильма представляют собой квесты, которые героям нужно пройти, проявив какие-то знания. Например, повторить музыкальную мелодию или нужным образом раскачать клетку, чтобы из неё освободиться. Все эти сцены, как будто бы позаимствованные из детского познавательного мультфильма, в более взрослой истории выглядят странно.

«Помогите, я уменьшил своих родителей!» – возможный вариант для семейного просмотра. Фильм может понравиться любителям фантастических комедий и, конечно, тем, кто смотрел первую часть. Третью в российском прокате ждать осталось совсем недолго.