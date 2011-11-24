Меню
Ханни и Нанни - трейлер
Киноафиша Трейлеры Ханни и Нанни. Трейлер

Ханни и Нанни. Трейлер

Дата публикации: 24 ноября 2011
Ханни и Нанни – Ханни и Нанни — близнецы. Ханни помешана на хоккее на траве, она выступает за свою школьную команду «ДжоКэтс». И заключает с одноклассницей Октавией пари: она первой через полквартала, гоня перед собой клюшкой мяч, добежит до финиша. Октавия проигрывает и в качестве мести подкладывает Ханни в супермаркете в сумочку магазинную блузку. Ханни подозревают в воровстве, близняшек отсылают подальше от шумихи в интернат «Линденхоф». Нанни нравится жизнь в интернате: здесь весело и нескучно. Чего стоят одни только ночные гонки на матрасах! Строптивая же Ханни не желает принимать жизнь в интернате. Приближающийся матч по хоккею на траве между ее школьной командой и командой «Линденхоф» заставляет гадать весь интернат: на чьей стороне будет играть Ханни…
5.3 Ханни и Нанни
Ханни и Нанни семейный, 2010, Германия
