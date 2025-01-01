Меню
Лудакрис
Награды
Награды и номинации Лудакриса
Ludacris
Награды и номинации Лудакриса
Золотая малина 2019
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2004
Breakthrough Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
