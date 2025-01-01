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Фильмография
Кристофер Расселл
Christopher Russell
Киноафиша
Персоны
Кристофер Расселл
Кристофер Расселл
Christopher Russell
Дата рождения
8 января 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Онтарио, Канада
Популярные фильмы
6.9
Мята и открытки
(2023)
6.9
Винтажное Рождество
(2024)
6.6
Секретный подарок Рождества
(2023)
Фильмография Кристофер Расселл
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
2023
2021
2005
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.9
Винтажное Рождество
A Vintage Christmas
мелодрама
2024, Австралия
6.9
Мята и открытки
It's a Christmas Thing
мелодрама
2023, Канада
6.6
Секретный подарок Рождества
The Secret Gift of Christmas
комедия, мелодрама
2023, Канада
6.3
В ожидании Рождества
A Lot Like Christmas
комедия, драма, мелодрама
2021, Канада / США
6.4
Земля мертвых
Land of the Dead
триллер, боевик, драма, ужасы
2005, США / Канада / Франция
Рецензия
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