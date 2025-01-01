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Кристофер Расселл
Кристофер Расселл Christopher Russell
Киноафиша Персоны Кристофер Расселл

Кристофер Расселл

Christopher Russell

Дата рождения
8 января 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Онтарио, Канада

Популярные фильмы

Мята и открытки 6.9
Мята и открытки (2023)
Винтажное Рождество 6.9
Винтажное Рождество (2024)
Секретный подарок Рождества 6.6
Секретный подарок Рождества (2023)

Фильмография Кристофер Расселл

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 5 Актер 5
Винтажное Рождество 6.9
Винтажное Рождество A Vintage Christmas
мелодрама 2024, Австралия
Мята и открытки 6.9
Мята и открытки It's a Christmas Thing
мелодрама 2023, Канада
Секретный подарок Рождества 6.6
Секретный подарок Рождества The Secret Gift of Christmas
комедия, мелодрама 2023, Канада
В ожидании Рождества 6.3
В ожидании Рождества A Lot Like Christmas
комедия, драма, мелодрама 2021, Канада / США
Земля мертвых 6.4
Земля мертвых Land of the Dead
триллер, боевик, драма, ужасы 2005, США / Канада / Франция
Рецензия
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