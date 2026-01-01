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Фильмография
Юджин Кларк
Eugene Clark
Киноафиша
Персоны
Юджин Кларк
Юджин Кларк
Eugene Clark
Дата рождения
3 декабря 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Трансплантация
(2020)
7.2
Частные сыщики
(2016)
7.1
Омела и супружество
(2024)
Фильмография Юджин Кларк
6.2
Помешательство
триллер, мини-сериал
2024, США
7.1
Омела и супружество
Mistletoe & Matrimony
драма
2024, США
5.8
Проектирование Рождества
Designing Christmas
драма, мелодрама
2022, Канада / США
7.6
Трансплантация
драма
2020, Канада
7
Коронер
драма, криминал
2019, Канада
6.7
Расследования Фрэнки Дрейк
драма, криминал, детектив
2017, Канада
7.2
Частные сыщики
драма, комедия, криминал
2016, Канада
5.7
Больше чем искусство
драма
2015, США
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