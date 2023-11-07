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A Lot Like Christmas

В ожидании Рождества, 2021

2021 / Канада / США
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О фильме

Джессика Робертс владеет небольшим магазином, в котором можно купить самую красивую елку. У нее нет отбоя от клиентов, и в предпраздничные дни она получает очень хорошую прибыль. Но конкуренция растет, когда в городе появляется крупный бизнесмен. Он открывает продажу елок и переманивает практически всех клиентов Джессики. Конечно же, девушка терпит убытки, что является большим испытанием для нее. Но вскоре мужчина начинает осознавать, что данный товар приносит лишь сезонную прибыль, а значит нужно что-то предпринять, чтобы увеличить доход. Почему бы для этого не объединиться с конкурентом, ведь решать проблемы сообща намного проще...

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 7 ноября 2023
Премьера в мире 7 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Stacey N. Harding
В ролях
Maggie Lawson
Кристофер Расселл
Luvia Petersen
Marlie Collins
Matt Visser
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
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Постер фильма В ожидании Рождества 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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