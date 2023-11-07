В ожидании Рождества, 2021

Джессика Робертс владеет небольшим магазином, в котором можно купить самую красивую елку. У нее нет отбоя от клиентов, и в предпраздничные дни она получает очень хорошую прибыль. Но конкуренция растет, когда в городе появляется крупный бизнесмен. Он открывает продажу елок и переманивает практически всех клиентов Джессики. Конечно же, девушка терпит убытки, что является большим испытанием для нее. Но вскоре мужчина начинает осознавать, что данный товар приносит лишь сезонную прибыль, а значит нужно что-то предпринять, чтобы увеличить доход. Почему бы для этого не объединиться с конкурентом, ведь решать проблемы сообща намного проще...