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Фильмография
Эрик Савен
Éric Savin
Киноафиша
Персоны
Эрик Савен
Эрик Савен
Éric Savin
Дата рождения
14 ноября 1964
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Дижон, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.0
Туннель
(2013)
7.6
Кандис Ренуар
(2013)
7.3
Мой путь
(2012)
Фильмография Эрик Савен
5.7
Вся жизнь впереди
La vie devant moi
биография, драма, исторический
2025, Франция
6.1
Элиас
Elyas
боевик
2024, Франция
Смотреть трейлер
4.7
Место преступления: Канны
драма, криминал, мелодрама
2023, Великобритания/Швеция
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.5
Индекс страха
триллер
2022, США
7.1
Мой волк
Mystère
приключения, семейный
2021, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
5.4
Подводный дом
The Deep House
драма, ужасы, мистика
2021, Франция / Бельгия
5.5
Кеплер теряет контроль
драма, криминал, детектив
2019, Франция
7.1
Идеальный дворец Фердинанда Шеваля
L'incroyable histoire du facteur Cheval
драма, биография, исторический
2018, Бельгия / Франция
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