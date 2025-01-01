Меню
Салон красоты, или о чем говорят женщины
16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральная комедия «Салон красоты, или о чем говорят женщины» в Уфе

Приглашаем вас на невероятную комедию-комикс по пьесе Алексея Щеглова, которую с успехом ставит режиссер Игорь Касилов. Спектакль «Салон красоты, или о чем говорят женщины» открывает двери в мир женских откровений и тайн, которые лучше доверять лишь уютной атмосфере салона красоты.

Где происходит истинное покаяние?

Задумайтесь, где женщины действительно «каются» в своих грехах? Это салон красоты — место, где можно не просто обсудить проблемы с волосами, но и поделиться сокровенными мыслями. Здесь священник не нужен; салон становится настоящей исповедальней, где каждая клиентка может найти поддержку, понимание и, возможно, решение своих жизненных неурядиц.

О чем говорит салон?

Хозяйка салона — это не просто мастер по прическам, а хранительница множества жизненных историй. Она готова разговаривать о чем угодно, от страстных романов до секретов идеального борща. Более того, у нее есть наготове история о том, как выяснить, верен ли ваш жених, используя детективные методы и привлекая иностранных агентов.

Что вас ждет на спектакле?

Приходите и узнайте, как вернуть мужа в семью, как правильно сварить борщ, и даже как выиграть розовый айфон. В программе спектакля — море смеха, неожиданные повороты сюжета и легкий сарказм, который мгновенно создаст уютную атмосферу.

Не упустите возможность окунуться в мир женских секретов и забавных откровений. Спектакль «Салон красоты, или о чем говорят женщины» — это отличный способ провести вечер и зарядиться положительными эмоциями!

Режиссер
Игорь Касилов
В ролях
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева
Елена Дудина
Елена Дудина
Анатолий Смиранин
Галина Данилова
Галина Данилова

В других городах

Уфа, 27 ноября
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
19:00 от 1800 ₽

