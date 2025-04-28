Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Блогеры взаперти
1 постер
Киноафиша Сериалы Блогеры взаперти

Блогеры взаперти (2025 - …)

Blogery vzaperti 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Блогер-миллионник Ольга Малиновская (Екатерина Шкуро) и её муж, блогер Давид (Тимур Батрутдинов), за неуплату налогов попадают под домашний арест в глухую деревню, где они прописаны, и остаются без телефонов и интернета. Продюсер Артур (Давид Манукян) советует придумать, как нейтрализовать браслеты, с которыми обязаны ходить блогеры, и бежать в Беларусь, откуда он сможет переправить их в Мексику. Но все попытки бежать заканчиваются неудачами: то кузнец травмирует Давиду ногу, то пьяная Оля на тракторе перебивает газопровод, и вся деревня остается без газа, то Давида бьёт током, то сбегает местная гордость, бык Борька. Однако следователь говорит блогерам, что если местные напишут на них положительные характеристики, то он переведёт их под домашний арест обратно в роскошную московскую квартиру. Попытки интегрироваться в деревенский быт начинают коренным образом менять их жизнь и ценности.
 

Блогеры взаперти - тизер первого сезона
Блогеры взаперти  тизер первого сезона
В ролях
В ролях
Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов
Екатерина Шкуро
Екатерина Шкуро
DAVA
DAVA
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
3.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Блогеры взаперти - Сезон 1 Сезон 1
2025, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше