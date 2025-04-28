Блогер-миллионник Ольга Малиновская (Екатерина Шкуро) и её муж, блогер Давид (Тимур Батрутдинов), за неуплату налогов попадают под домашний арест в глухую деревню, где они прописаны, и остаются без телефонов и интернета. Продюсер Артур (Давид Манукян) советует придумать, как нейтрализовать браслеты, с которыми обязаны ходить блогеры, и бежать в Беларусь, откуда он сможет переправить их в Мексику. Но все попытки бежать заканчиваются неудачами: то кузнец травмирует Давиду ногу, то пьяная Оля на тракторе перебивает газопровод, и вся деревня остается без газа, то Давида бьёт током, то сбегает местная гордость, бык Борька. Однако следователь говорит блогерам, что если местные напишут на них положительные характеристики, то он переведёт их под домашний арест обратно в роскошную московскую квартиру. Попытки интегрироваться в деревенский быт начинают коренным образом менять их жизнь и ценности.

