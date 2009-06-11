«Человек, который знал все»: Рецензия Киноафиши

Несмотря на то что «Человек, который знал всё» основан на оригинальном литературном первоисточнике – одноименном романе Игоря Сахновского, этот фильм, в сущности, не что иное, как российская версия «Пророка» (Next), сделанного Ли Тамахори по мотивам повести Филипа Дика «Золотой человек». Главный герой точно так же играется с будущим, которое видит воочию, и точно так же предотвращает нежелательные перспективы хитроумными обходными маневрами. Правда, в отличие от персонажа Николаса Кейджа Александр Платонович Безукладников умеет видеть равным образом настоящее и прошлое, ибо, как справедливо гласит название фильма, знает всё. Другое дело, что свое обширное ясновидение господин Безукладников – классический «маленький человек» (типажность тут нарочито подчеркнута фамилией) – использует исключительно по мелочам же: достать мешок денег, спастись от бандитов, мысленно увидеть голую Екатерину Гусеву и прочее в том же роде. Герой Кейджа, конечно, был простым карточным шулером, но – по законам простодушного блокбастера – в главном не плутовал и в амурных, а также контртеррористических вопросах живота своего не щадил: все-таки на кону были большая и чистая любовь и, с другой стороны, национальная безопасность Соединенных Штатов, напуганных десятью килотоннами украденного из России ядерного оружия. Безукладников в исполнении Егора Бероева до таких глобальных масштабов не возвышается: хотя его и принуждают время от времени ловить шпионов, в основном он предается каким-то милым приватным глупостям. Да и тут, кстати, врет: рассуждает о свитках из сгоревшей Александрийской библиотеки, где описывается техника «скрадывания» (то есть волевого исчезновения из чужого поля зрения), а сам меж тем штудирует уэллсовского «Человека-невидимку», победно держа заветную книжку ровно по центру кадра.

Впрочем, антагонисты у Александра Платоновича Безукладникова тоже, прямо скажем, не мирового масштаба. Главный противник «маленького ясновидца» – криминальный авторитет Коля Шимкевич, который практикует невнятный садомазохизм с аквалангом и довольствуется в основном двумя нехитрыми словосочетаниями: «Мать твою! Твою мать!» (всякий раз с тончайшими интонационными вариациями). Примечательно, что авторитетом Колей выступает любимый актер режиссера Владимира Мирзоева – Максим Суханов. Играет Суханов, как всегда, блестяще, хотя играть ему, по большому счету, нечего: на воспоминаниях о чьей-то матери сквозь маску для дайвинга – далеко не уплывешь. В средствах массовой информации все это именуется то «экзистенциальным триллером», то «интеллектуальным триллером». И действительно, временами как будто бы чувствуется некий заход под братьев Коэн, хотя, надо полагать, Саша Барон Коэн повлиял на авторов фильма гораздо сильнее, чем Джоэл с Итаном. В любом случае, кинематограф у Владимира Мирзоева получается своеобразный: именитый театральный постановщик «Короля Лира», «Калигулы» Камю, «Тлеющих углей» Беккета и «Гибели богов» замысливает снять то «Бесов», то «Братьев Карамазовых», то «Гамлета», даже начинает съемки платоновского «Котлована», а в итоге доводит до экрана фильм «Учительница первая моя, или Мальчишник по-русски» и приблатненную садомазосатиру на «безукладное» российское общество. «Безукладников не может или не хочет отменить свой высокий статус русского интеллигента, поэтому выбирает самоубийство», – уточняет Владимир Мирзоев в одном из интервью. В эстетическом плане Владимир Владимирович, кажется, выбрал точно такой же путь.

Vlad Dracula