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Час тишины
Билеты от 1800₽
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Спектакль Час тишины

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Семейная комедия Флориана Зеллера с элементами джаза

«Пора открыть глаза. Вернее, уши» — семейная комедия Флориана Зеллера, наполненная потопом, скандалом и джазом. Герои спектакля — обычные люди, которые когда-то совершили ошибку, и эта ошибка продолжает беспокоить их.

Сюжет и проблемы героев

В квартире главного героя происходит потоп, сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт (гребанная крыса). Жена хочет сознаться в чем-то страшном, а о лучшем друге выясняется нечто, что лучше было бы не знать. Когда же наступит тот самый час тишины?

Комедия о любви и очищении

Пьеса Флориана Зеллера в постановке Владимира Устюгова — это комедия о любви, очищении человеческой души и ложных поступках, которые разрушает жизнь. Речь идет о том, как ложь разъедает жизнь, пока мы не осознаем её, и о тех ошибках, которые нужно исправить.

Режиссерская концепция

Владимир Устюгов, режиссёр спектакля, говорит: «Мне бы хотелось, чтобы театр давал зрителю возможность улыбнуться и увидеть жизнь через "магический кристалл юмора". Только юмор дает надежду жить дальше. Ломаются не только машины, но и отношения, люди, семьи... Главное — найти силы признаться, что "что-то сломалось", и найти силы, чтобы сделать ремонт. Если зритель после спектакля задумается о своей жизни и успеет что-то "отремонтировать", значит, спектакль поставлен не зря!»

Дебют сценографа

В качестве сценографа спектакля дебютирует известный художник Василий Ложкин.

Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Александра Виноградова
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Иван Мамонов
Никита Плахотнюк
Никита Плахотнюк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
13 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
11 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

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