Персоны
Майкл Эмерсон
Награды
Награды и номинации Майкла Эмерсона
Michael Emerson
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Майкла Эмерсона
Золотой глобус 2010
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
