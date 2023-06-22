Леос Каракс готовит фильм-автопортрет «Это не я»

Главную роль в картине исполнит Дени Лаван, снявшийся у режиссера в его самых известных лентах.

Культовый французский режиссер Леос Каракс поделился кадром со съемок своей новой картины It’s Not Me («Это не я»).

Согласно представителям парижской кинокомпании Les Films du Losange, занимающейся производством проекта, It’s Not Me представляет собой фильм-автопортрет, «киноленту свободной формы» и «нарезку», которая посвящена 40 годам творческой жизни Каракса. В фильме будут отображены наиболее значимые моменты его профессиональной биографии.

Главную роль в картине исполнит французский актер Дени Лаван. Ранее он работал с постановщиком над его фильмами «Парень встречает девушку» (1984), «Дурная кровь» (1986), «Любовники с Нового моста» (1991) и «Корпорация «Святые моторы» (2012).

В производстве ленты также участвуют оператор Каролин Шампетье и продюсер Шарль Жилибер. Оба кинематографиста работали с Караксом над его последним на сегодняшний день фильмом — драматическим мюзиклом «Аннетт» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр. Картина получила приз Каннского фестиваля за лучшую режиссуру и номинацию в категории «Лучший фильм» премии «Сезар».

Ожидается, что новый фильм Каракса выйдет на экраны в 2024 году.